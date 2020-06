Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Brand - Gartenhütte brennt vollständig nieder

Selm (ots)

Am 06.06.2020 (Sa.), gegen 23.10 Uhr, werden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei über einen Brand einer Gartenhütte in einem Waldgebiet an der Straße Zur Sandgrube in Selm in Kenntnis gesetzt. Da bei Brandentdeckung die Gartenhütte schon einige Zeit gebrannt haben muss, konnte die eingesetzte Feuerwehr das vollständige Abbrennen der Gartenhütte nicht verhindern. Die Brandurache ist unklar. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von midestens 1.000 Euro.

