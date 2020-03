Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Laster von der Straße abgekommen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

31. März 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - Mölln

Heute Mittag ist es zu einem Verkehrsunfall auf der B 207 Höhe Mölln-Nord gekommen. Der Fahrer eines Kanalreinigungsfahrzeuges vollbeladen mit Fäkalien kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Gegen 12:35 Uhr befuhr der 58-jährige Ratzeburger mit einem Kanalreinigungsfahrzeug die B 207 aus Lübeck kommend in Richtung Mölln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Lkw-Fahrer, in Höhe der Abfahrt Mölln-Nord / Kleingartensiedlung, aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Sein 20-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

Da Fäkalien aus dem Auflieger auslaufen, wurde die Untere Wasserbehörde des Kreises Herzogtum-Lauenburg hinzugezogen. Ein zweites Fahrzeug der beteiligten Firma ist ebenfalls vor Ort erschienen, um die verbliebenen Fäkalien aus dem verunfallten Lkw abzupumpen.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Sachverständiger hinzugezogen.

B 207 war im Zuge der Unfall- und Bergungsarbeiten bis ca. 13.50 Uhr voll gesperrt. Bis zur endgültigen Räumung der Unfallstelle wird der Verkehr dort einseitig vorbeigeleitet

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

