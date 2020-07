Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrräder und Rahmen aufgefunden - Eigentümer gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Rahmen eines Einsatzes in einer Privatwohnung in Gütersloh wurden durch Beamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh am vergangenen Wochenende zwei Mountainbikes und zwei Fahrradrahmen aufgefunden. Der 33-jährige Wohnungseigentümer konnte keine Angaben zu der Herkunft der Räder machen. Ein Strafverfahren wurde eigeleitet.

Es handelt sich um folgende Fahrräder: - Mountainbike, Conway, Modell Borussia Dortmund - Mountainbike, Bulls, Devilzone in den Farben schwarz/ grau/ blau, Aufkleber eines Fahrradhändlers aus Bottrop

Bei den Fahrradrahmen handelt es sich zum einen um einen weißen Rahmen "2Fast4You", Phyton mit neongrünen Akzenten. Zudem um einen grau-blauen Rahmen des Herstellers Fischer, Modell FM1513. An dem Rahmen ist eine Schlosshalterung angebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben den den Räder/ den Rahmen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

