Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW überschlägt sich - Ein Schwerverletzter

Gütersloh (ots)

Werther/Westf. (SL) - Am Mittwoch, 01.07.2020, gegen 15.08 Uhr, ereignete sich auf der Borgholzhausener Straße am Ortseingang ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein 79-jähriger Bielefelder mit seinem Opel Meriva die Borgholzhausener Straße in Fahrtrichtung Werther. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf zirka 9000 Euro geschätzt. Die Borgholzhausener Straße wurde zur Bergung des Verletzten und für die Unfallaufnahme für zirka anderthalb Stunden halbseitig gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut.

