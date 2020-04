Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Philippsthal

Philippsthal - Am Donnerstag (23.04.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 61-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 62 "Am Zollhaus" aus Richtung "Brückenstraße" kommend in Richtung "Bahnhofstraße". Er musste verkehrsbedingt stark bremsen. Eine dahinterfahrende 27-jährige Opel-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

