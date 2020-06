Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl von Geldbeutel

Bad Dürkheim (ots)

Die 73-jährige Geschädigte hielt sich am 01.06.2020 gegen 14:30 Uhr mit einem Bekannten in einem Café in Bad Dürkheim auf. Als sie das Café bereits wieder verlassen hatte, registrierte sie das Fehlen ihrer Geldbörse, welche sie wahrscheinlich dort vergessen hatte. Eine telefonische Nachfrage im Café ergab, dass ihre Geldbörse weder abgegeben, noch aufgefunden wurde. Die Geschädigte teilte den Polizeibeamten mit, dass sie ihre EC-Karte mit der PIN in der Geldbörse deponiert hatte. Die Polizei rät im Umgang mit einer EC-Karte, diese niemals mit der persönlichen PIN-Nummer zusammen aufzubewahren. Die PIN-Nummer sollte besser im Kopf behalten werden. Weitere Hinweise zur Kriminalprävention finden sie unter: https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/

