Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von zwei Warnbaken-Leuchten an Baugerüst

Meckenheim (Kreis Bad Dürkheim) (ots)

Am Montag, 01.06.2020, gegen 02:30 Uhr, wurden in Meckenheim, Auf der Höhe, an einem Baugerüst 2 Warnbaken-Leuchten entwendet. Ein Anwohner vernahm zu dieser Zeit entsprechende Geräusche und hörte Stimmen (von mindestens zwei Personen) auf der Straße. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell