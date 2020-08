POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 29./30.08.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Samstagmittag kam es in Aurich auf der Dornumer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Ein 33-jähriger Fahrer eines Lkw aus Salzgitter und ein 65-Jähriger Fahrer eines Opel Vectra aus Aachen hielten in Höhe der dortigen Grundschule aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs verkehrsbedingt an. Dies bemerkte eine 40-jährige Auricherin zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf den Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw auf den vor ihm wartenden Opel aufgeschoben. Die 62-jährige Beifahrerin im Opel verletzte sich dabei leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 9.000 Euro.

Südbrookmerland - Auffahrunfall Am Samstagnachmittag kam es in Moordorf auf der Auricher Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein 41-Jähriger aus Litauen wollte mit seinem Nissan auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dies bemerkte ein 23-Jähriger aus Berumbur zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den Nissan auf. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Kennzeichen entwendet und Pkw beschädigt In der Nacht von Freitag auf Samstag rissen unbekannte Täter den Tankdeckel eines VW Polo in der Straße Im Blanken Moor in Victorbur ab. Außerdem wurde das hintere Kennzeichen des Pkw entwendet. Der Polo stand auf der Einfahrt eines Einfamilienhauses. Zeugen zu dem Diebstahl und der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Trunkenheit im Straßenverkehr/Widerstand gegen Polizeibeamte Ein 59 jähriger Norder befuhr mit seinem Pkw am 30.08.2020, um 02:30 Uhr, die Linteler Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert ist; 1,09 g/Promille. Die Blutprobenentnahme wurde angeordnet. In diesem Moment widersetzte sich der Fahrzeugführer der polizeilichen Maßnahme. Weitere Fahrzeuginsassen/Familienangehörige solidarisierten sich mit ihm, um so die polizeilichen Maßnahme zu erschweren. Im weiteren Verlauf leistete der Fahrzeugführer Widerstand, wobei ein Polizeibeamter ( 52 Jahre ) leicht verletzt wurde. Gegen alle Beteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet; die Weiterfahrt wurde dem Beschuldigten untersagt.

Kriminalitätsgeschehen ./.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Betrunkener Autofahrer verunfallt Durch einen lauten Knall wurde eine Zeugin auf einen Verkehrsunfall im Leepenser Weg in Wittmund aufmerksam und informierte die Polizei. Als die Beamten dort eintrafen, stand ein weißer VW Transporter mit Warnblinkanlage verlassen am Fahrbahnrand. Der 26-jährige Fahrzeugführer konnte kurze Zeit später aufgefunden werden. Der aus Wilhelmshaven stammende Mann hatte sich vor der Polizei versteckt. Da er deutlich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem hatte er sich bei dem Unfall verletzt. Der Beschuldigte hatte zunächst eine Straßenlaterne touchiert und war im Anschluss gegen einen Baum gefahren. Der Transporter wurde bei dem Zusammenprall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen ./.

