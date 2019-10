Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Falscher Polizeibeamter erfolglos

Olpe (ots)

Olpe - Am Mittwochvormittag wurden wieder einmal mehrere ältere Bürger in Olpe von einem Unbekannten angerufen, der sich als Kriminalbeamter der Olper Polizei ausgab. Mit der üblichen Masche, man habe eine rumänische Einbrecherbande festgenommen und die Anschrift des Angerufenen habe sich bei deren Notizen gefunden, versuchte der Anrufer Details zu Wertgegenständen in der Wohnung zu erfragen. In allen Fällen fielen die Senioren aber nicht auf die Masche herein, so dass kein Schaden entstand.

