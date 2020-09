POL-AUR: Aurich - Tresor entwendet Aurich - Mann mit Spielzeugpistole unterwegs Aurich - Trunkenheit im Straßenverkehr Aurich - Vorfahrt missachtet Südbrookmerland - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Tresor entwendet: Unbekannte Täter entwendeten aus einer sogenannten Kartoffelkiste einen Tresor. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Montag, 31.08.2020, in Aurich, Sandhorster Allee. Bei dem Tatort handelt es sich um eine Holzhütte, in der landwirtschaftliche Güter (Kartoffeln, Eier) zum Verkauf angeboten werden. Unbekannte Täter hatten in der Nacht in der Hütte einen an die Wand montierten kleinen Tresor abgerissen und mitgenommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Mann mit Spielzeugpistole unterwegs: In Aurich lief am Montag, 31.08.2020, in den Abendstunden ein 20-jähriger Mann mit einer Spielzeugpistole durch die Fußgängerzone. Im Carolinengang richtete dieser gegen 19.30 Uhr die Pistole auf eine Familie. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der 20-jährige in der Innenstadt angetroffen und mit zur Wache genommen werden. Die Spielzeugpistole wurde ihm abgenommen und eine Strafanzeige gefertigt. Zu seinen Beweggründen ließ er sich nicht aus.

Aurich - Trunkenheit im Straßenverkehr: In der Nacht zu Dienstag, 01.09.2020, fiel einer Polizeistreife kurz nach Mitternacht in Aurich ein PKW auf, dessen Fahrer mehr als seine Fahrspur benutzte und Rotlicht einer Ampel nicht beachtete, um sein Ziel zu erreichen. In der Kirchdorfer Straße wurde der 28-jährige Fahrer kontrolliert. Dabei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Die Folge war eine Blutprobenentnahme beim Fahrer sowie die Sicherstellung seines Führerscheines.

Aurich - Vorfahrt missachtet: Die 48-jährige Fahrerin eines PKW Renault Clio befuhr am Montag, 31.08.2020, gegen 07.20 Uhr den Esenser Postweg in Aurich. Im Verlauf ihrer Fahrt wollte sie die Langefelder Straße queren, missachtete dabei aber die Vorfahrt des von rechts kommenden anderen Renault Clio. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 52-jähriger Fahrerin des zweiten Clio leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird auf 6.000,- EUR geschätzt.

Südbrookmerland - Auffahrunfall: Auf der Bundesstraße 210 in Abelitz kam es am Montag, 31.08.2020, gegen 14.50 Uhr zu einem Auffahrunfall. Die 35-jährige Fahrerin eines PKW VW beachtete bei ihrer Fahrt in Richtung Aurich nicht einen verkehrsbedingt haltenden PKW mit Anhänger in Höhe des 3. Tillhäuser Weges. Sie fuhr auf den Anhänger auf und schob diesen und den dazugehörigen PKW VW auf den davor stehenden PKW Suzuki. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

