Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autoscheibe eingeschlagen // Norden - Berauscht gefahren

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Autoscheibe eingeschlagen

Auf einem Parkplatz in Norden haben Unbekannte eine Autoscheibe eingeschlagen. Am Montag zwischen 8.40 Uhr und 8.55 Uhr wurde vor einem Supermarkt in der Gewerbestraße die Scheibe eines schwarzen VW Golf Plus zerstört. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht gefahren

Die Polizei hat am Sonntagabend in Norden einen Radfahrer angehalten. Der 26-Jährige fuhr gegen 21 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Neuen Weg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

