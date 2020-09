Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auffahrunfall // Aurich - Autofahrer in Gegenverkehr geraten // Aurich - Unfallfahrer flüchtet // Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt // Großefehn - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich ist am Mittwoch ein 19-Jähriger verletzt worden. Gegen 7.50 Uhr fuhr ein 27 Jahre alter Mann mit einem Lkw auf der Von-Jherings-Straße und wollte nach links in die Julianenburger Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den 19-jährigen Audi-Fahrer, der dort verkehrsbedingt wartete, und fuhr auf. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Aurich - Autofahrer in Gegenverkehr geraten

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag in Aurich in den Gegenverkehr geraten. Der Audi-Fahrer war gegen 7.40 Uhr auf der Moordorfer Straße in Richtung Tannenhausen unterwegs. In Höhe Wilgenweg geriet er auf die Gegenfahrspur, wo ihm ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß. Der 21-jährige Hyundai-Fahrer wurde leicht verletzt, der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Aurich - Unfallfahrer flüchtet

Auf einem Parkplatz am Dreekamp in Aurich ist am Dienstag ein Autofahrer nach einem Zusammenstoß geflüchtet. Der Fahrer eines VW Caddy stieß gegen 10 Uhr beim Ausparken gegen einen Ford Kuga und beschädigte diesen. Zeugen machten den Verursacher auf den Unfall aufmerksam, doch der 81-Jährige fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Er konnte anhand der Zeugenaussagen wenig später ermittelt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein roter VW Multivan ist am Samstag in Aurich auf einem Parkplatz beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken vor dem Auricher Rathaus gegen den Wagen. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Zu dem Unfall kam es zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am Mittwochmorgen in Großefehn. Ein Opel-Fahrer fuhr gegen 7.45 Uhr auf der Kanalstraße Süd in Richtung Wiesmoor, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam. Der Unbekannte fuhr an einem parkenden Lieferwagen vorbei und kam dem Opel-Fahrer auf dessen Spur entgegen. Der Fahrer des Opel musste daraufhin nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte er gegen einen Bordstein und sein Auto wurde beschädigt. Der unbekannte Autofahrer, der in Richtung Großefehn davonfuhr, soll einen weißen Pkw gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

