Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Stoppschild übersehen und Unfall verursacht

Bild-Infos

Download

Großfischlingen (ots)

Gestern Nachmittag (22.10.2020, 17 Uhr), kam es an der Kreuzung L 542/ L 507 bei Großfischlingen zu einem Verkehrsunfall, weil ein 64 Jahre alter Autofahrer - aus Richtung Kleinfischlingen kommend - unter Missachtung des Stoppschildes ungebremst in den Kreuzungsbereich einfuhr und dabei mit einer 24 Jahre alten Autofahrerin kollidierte. Zum Glück entstand dabei lediglich Sachschaden. Bereits in der Vergangenheit kam es an dieser Örtlichkeit immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, da die Verkehrsteilnehmer ohne anzuhalten über den Kreuzungsbereich fuhren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell