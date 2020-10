Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Handy am Steuer? Das wird teuer!

Germersheim (ots)

Immer mehr Autofahrer lassen sich während der Fahrt von ihrem Mobiltelefon ablenken und erhöhen so das Risiko schwerer Unfälle. Daher wurden am Donnerstag, 22.10.20, durch Beamte der Polizei Germersheim im gesamten Dienstgebiet Handykontrollen durchgeführt. Die Beamten konnten innerhalb von drei Stunden insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer beobachten, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Die verantwortlichen Fahrer erwartet ein sensibles Bußgeld und ein sogenannter "Punkt in Flensburg".

