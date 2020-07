Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: In Scheune eingebrochen; Bad Fallingbostel: Scheibe eingeschlagen - Fahrrad und Portmonee gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.07.2020 Nr. 1

22.07 / In Scheune eingebrochen

Bispingen: Unbekannt hebelten von Dienstag auf Mittwoch ein Tor einer Scheune an der Straße Grevenhof auf, gelangten in das Objekt und entwendeten Werkzeug sowie einen Satz Alufelgen. Einen Teil des bereitgestellten Stehlguts ließen sie am Tatort zurück. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

22.07 / Scheibe eingeschlagen - Fahrrad und Portmonee gestohlen

Bad Fallingbostel: Nachdem Unbekannte zunächst an einem Pkw die Scheibe einschlugen, um an den Kofferraum zu gelangen und dort ein Portmonee zu entwenden, stahlen sie vom selben Grundstück anschließend ein Fahrrad, das gesichert am Haus stand. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch am Normandiering in Bad Fallingbostel. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 28er Damenrad in grün. Der Schaden wird auf rund 450 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell