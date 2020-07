POL-HK: Bad Fallingbostel: Zigarettenautomat aufgehebelt; Lindwedel: Fahrradfahrer in Schlangenlinien; Schneverdingen: Unter Alkohol gegen Baum

Polizeiinspektion Heidekreis

Bad Fallingbostel: Zigarettenautomat aufgehebelt; Lindwedel: Fahrradfahrer in Schlangenlinien; Schneverdingen: Unter Alkohol gegen Baum

Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.07.2020

22.07 / Zigarettenautomat aufgehebelt

Bad Fallingbostel: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Mittwoch an der Wagnerstraße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten die Geldkassette sowie Zigarettenschachteln. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

21.07 / Fahrradfahrer in Schlangenlinien

Lindwedel: Ein 49jähriger Fahrradfahrer befuhr am Dienstagmorgen, gegen 08.45 Uhr in Schlangenlinien die Hannoversche Straße in Richtung Hope, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Dem Mann fiel es schwer, sich zu artikulieren. Er führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,47 Promille. Eine Blutprobe und sie Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

21.07 / Unter Alkohol gegen Baum

Schneverdingen: Alkoholbedingt kam ein 49jähriger Pkw-Fahrer am Dienstagnachmittag, gegen 15.35 Uhr im Kurvenbereich Wintermoorer Straße / Barrl, Fahrtrichtung Camp Reinsehlen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer aus Schneverdingen wurde dabei leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

21.07 / Pedelec übersehen

Walsrode: Eine 67jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Dienstag, gegen 14.00 Uhr an einer Einmündung der Max-Planck-Straße von einer 23jährigen Autofahrerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen zu.

22.07 / Die Polizei fragt: Wer erkennt dieses Fahrrad?

Benefeld: Bei einer Durchsuchung am Dienstag in Benefeld wegen des Verdachts der Hehlerei ist unter anderem ein schwarzes 28er Herrenfahrrad der Marke "Bike Manufaktur", Typ "Magic 8" (siehe Foto) aufgefunden worden. Die Rahmennummer war teilweise entfernt. Die Polizei geht davon aus, dass es aus einer Straftat stammt und fragt, wer Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben kann? Polizei Bomlitz --- 05161/949630.

