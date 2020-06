Polizei Essen

POL-E: Polizei NRW startet mit "Kommissar Danger" einen der bundesweit ersten Polizei-Podcasts: Erster Gast ist Innenminister Herbert Reul

Essen (ots)

Daniel Schlipf alias Daniel Danger trifft auf Polizisten aus verschiedenen Einsatzbereichen. Die landeszentrale Personalwerbung beim LAFP der Polizei NRW und der aus 1Live bekannte "Gefahren"-Reporter Daniel Danger arbeiten seit 2017 erfolgreich zusammen. Zehn Folgen der "Kommissar Danger"-Reihe sind bereits auf dem Videoportal Youtube zu sehen, bei dem der selbst ernannte Gefahrensucher Daniel verschiedene Einsatzbereiche der Polizei kennenlernt und zum Teil auch miterlebt. Bis heute wurde die Videoreihe 1,1 Millionen Mal angeschaut. Jetzt kommt ein neues Kapitel hinzu. Die Polizei NRW geht mit "Kommissar Danger" als eine der ersten Länderpolizeien mit eigenem Podcast an den Start. Radiomoderator Daniel Danger kehrt also quasi zu seinen Wurzeln zurück und trifft gemeinsam mit der Polizeibeamtin Michaela Laduch auf verschiedene Persönlichkeiten aus dem Einsatzgeschehen der Polizei NRW. Gleich in der ersten Folge ist Innenminister Herbert Reul zu Gast. Dabei sprechen die beiden Gastgeber mit ihm über den Polizeiberuf mit seinen Vor- und Nachteilen. Für Schülerinnen und Schüler in NRW überwiegen offensichtlich die Vorteile. Denn erneut wurde über die "Trendence"-Studie die Polizei NRW als "Attraktivster Arbeitgeber in NRW" ausgezeichnet. Auch darüber spricht der Minister in der ersten Ausgabe des Podcasts. Kein Skript, kein Drehbuch, keine Vorgaben. Die Gäste aus den Bereichen Kriminalpolizei, Wach- und Wechseldienst, Verkehrsdienst, Hundertschaft, höherer Dienst u.v.m. berichten von ihren Erfahrungen und Werdegängen. Fester Bestandteil der Unterhaltung ist die Fragestellung, wie man in den jeweiligen Einsatzbereich gelangt. Somit wird der Aspekt der Nachwuchsgewinnung immer im Blick behalten. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Ausgabe von "Kommissar Danger - Der Podcast" auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Darüber hinaus kann der Podcast über die Website der landeszentralen NRW-Personalwerbung www.genaumeinfall.de/danger abgerufen werden.

