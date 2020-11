Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Straßenlaterne bei Unfallflucht beschädigt

GlandorfGlandorf (ots)

In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag kam es im Industriegebiet zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Straße Auf dem Haarkamp, Höhe Hausnummer 35, stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen eine Bogenlaterne und beschädigte diese so stark, dass sie abgebaut werden musste. Dem Schadensbild nach zu urteilen, dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw gehandelt haben. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

