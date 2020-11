Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

MelleMelle (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag an der Ecke Betonstraße/Oldendorfer Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam den vor einem Imibss aufgestellten Kasten und bedienten sich an den befindlichen Tabakawaren sowie dem Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Meller Polizei unter 05422-920600 entgegen.

