Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Flüchtiger lässt sich nicht aufhalten

Trotz Winken und Schreien flüchtete am Sonntag ein Unbekannter nach einem Unfall in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr stand auf einem Parkplatz beim Geiselstein ein Mercedes. Die Besitzerin war in der Nähe und hörte einen Knall. Sie schaute nach und sah, dass ihr Mercedes am Heck beschädigt war. Dem wegfahrenden Autofahrer schrie sie hinterher und winkte. Der fuhr jedoch unbeeindruckt in Richtung Alte Türkheimer Steige weiter. Jetzt ermittelt die Geislinger Polizei gegen den Unbekannten und hofft unter der Telefon-Nr. 07331/93270 auf Zeugenhinweise. Möglicherweise war der Flüchtige mit einem dunkelgrünen Auto unterwegs. Der Schaden am Mercedes beträgt etwa 1.500 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++1900789

Holger Fink, Tel.: 0731/188-1111, Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell