POL-UL: (BC) Altheim - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei Ulm /

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstag kam ein 42-Jähriger mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 14.15 Uhr soll es in einem Waldstück bei Heiligkreuztal zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge traf der 42-Jährige dort mit weiteren Personen zusammen. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei schlug wohl ein 35-Jähriger auf den 42-Jährigen ein. Der verwendete wohl einen Werkzeugschlüssel aus seinem Auto und schlug seinerseits auf den 35-Jährigen ein. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll dann ein 41-Jähriger mit einem Metallspieß auf den 42-Jährigen eingestochen haben. Bei der Attacke wurde der 42-Jährige schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Die 35 und 41 Jahre alten Männer, sowie eine 33 Jahre alte Frau die bei der Auseinandersetzung zugegen war, flüchteten. Im Laufe der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten Polizisten die drei flüchtigen Personen entdecken und vorläufig festnehmen. Sie waren alle alkoholisiert. Blutproben sollen nun klären, ob die Beteiligten zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol standen. Der 35-Jährige und die 33-Jährige kamen nach derzeitigem Ermittlungsstand wieder auf freien Fuß. Gegen den 41-Jährigen bestand bereits ein Haftbefehl wegen eines anderen Delikts. Er wurde am Sonntag dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt. Der wurde in Vollzug gesetzt und der 41-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

