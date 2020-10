Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Senior unsicher unterwegs

Am Sonntag stoppte die Polizei in Ulm einen 82-Jährigen.

Ulm (ots)

Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 11.30 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Ring auf. Dort sei er mit seinem Auto auf die Gegenspur gekommen, weshalb ihn die Beamten anhalten wollten. Auf einer Strecke von rund einem Kilometer soll der Mann sämtliche Anhaltesignale ignoriert haben. Erst mit Blaulicht stoppte er, allerdings in einer Kurve. Bei der Kontrolle ergaben sich weitere Hinweise, dass der Senior derzeit nicht in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Sein Auto wies zudem eine Vielzahl kleinerer Unfallschäden auf. Deshalb durfte der Mann nicht mehr weiterfahren. Die Polizisten brachten ihn zu einer Bekannten.

Senioren (ab 65 Jahren) verursachten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm 377 Unfälle im Jahr 2017, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. 2018 waren es bereits 456 Unfälle, also 21 Prozent mehr. 2019 lag die Zahl mit 453 Unfällen ähnlich hoch. Deshalb rückt die Zielgruppe der Senioren immer mehr in den Fokus polizeilicher Präventionsarbeit. Etwa im Rahmen der landesweiten Aktion "sicher fit unterwegs". Mehr Informationen hierzu finden Sie im Internet unter: www.verkehrswacht-bw.de/angebote/sicher-fit-unterwegs. Aber auch im Rahmen von Verkehrskontrollen und bei Unfällen achtet die Polizei stets darauf, ob die Senioren noch zum Führen von Fahrzeugen geeignet sind. Bei Zweifeln wie bei der Kontrolle in Ulm informiert die Polizei die Führerscheinstelle, welche dann weitere Maßnahmen prüft.

