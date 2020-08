Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Sonntag gab es einen Einbruchsversuch bei einem Vereinsheim auf der Dorstener Straße. Die alarmierten Polizeibeamten konnten in unmittelbarer Nähe einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 52-Jährige aus Wesel hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Auch entsprechende Einbruchsspuren konnten festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

