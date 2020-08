POL-RE: Haltern am See: Vermisste 13-Jährige wieder zurück

Polizeipräsidium Recklinghausen

Die seit gut einer Woche vermisste 13-Jährige aus Haltern am See ist wieder da. Sie konnte am späten Sonntagabend zurück zu ihrer Wohnanschrift gebracht werden. Das Mädchen ist wohlauf. Die Fahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten daher, das Foto zu löschen. An dieser Stelle möchten wir uns auch für die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach dem Mädchen bedanken.

