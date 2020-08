Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 17-Jähriger überfallen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die helfen können, einen angezeigten Raubüberfall aufzuklären. Ein 17-Jähriger aus Haltern am See war in der Nacht auf Samstag auf dem Heimweg von einer Feier aus Bergbossendorf in Richtung Haltern unterwegs. Dabei fuhr er mit seinem Fahrrad die Straße "Zum Ikenkamp". Gegen 1.45 Uhr wurde er dann - nach eigenen Angaben - von zwei unbekannten Personen überfallen und bestohlen. Anschließend flüchteten die Täter mit erbeutetem Bargeld. Der 17-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt, er wurde in einem Rettungswagen (ambulant) behandelt. Der 17-Jährige konnte die Täter nur grob beschreiben - auch deshalb werden dringend Zeugen gesucht. Täterbeschreibung 1) klein und braunhaarig. 2) korpulent, groß, schwarz gekleidet. Wer Hinweise zu der Tat oder Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell