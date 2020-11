Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wissingen: Polizei erwischt Graffiti-Sprayer

WissingenWissingen (ots)

Die Meller Polizei hat am frühen Samstagmorgen in der Bahnhofstraße zwei junge Männer kontrolliert, die offensichtlich unmittelbar zuvor die Bushaltestelle "Sportplatz" mit Sprühfarbe beschmiert hatten. Die Funkstreife bemerkt gegen 4 Uhr die beiden in dem Bushaltestellenhäuschen sitzenden und Alkohol trinkenden 17 bzw. 19 Jahre alten Männer und kontrollierte diese. Dabei entdeckten die Beamten die Farbschmierereien und neben dem Duo abgestellte Lackdosen. Die Farbe an den Glaselementen war noch ganz frisch und in dem neben der Haltestelle geparkten Auto des 19-Jährigen wurden zudem noch zahlreiche weitere Sprühdosen aufgefunden. Auf den Bissendorfer und den jüngeren Meller kommt nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu.

