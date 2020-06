Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: bei Kellereinbruch treuere Pflegeprodukte entwendet

Viersen-Rahser (ots)

In der Nacht vom 31.05.20; 22:00 Uhr zum 01.06.2020; 10:15 Uhr wurde auf der Oberrahserstr. in Viersen in einen Kellerraum eingebrochen und Pflegeprodukte (Parfüm, Kerzen, Gesichtspflege, Handseife) im Einkaufswert von 7500EUR entwendet. Hinweise auf den oder die Täter oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei unter 02162-3770.

