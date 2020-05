Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 2 Rennradfahrer leicht verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am heutigen Tag gegen 12:40 Uhr beachtete beim Abbiegen von der Straße Hoffbruch auf die L 29 (Venloer Str.) ein 44jähriger Willicher PKW-Fahrer nicht die Vorfahrt zweier Radfahrer, die die L 29 aus Richtung Anrath in Richtung Viersen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und einer 33jährigen Kaarster Rennradfahrerin, die zwar nicht stürzte, aber in einer Kettenreaktion ihren Begleiter, einen 33jährigen Kaarster Rennradfahrer mit ihren Pedalen verletzte. Die Rennradfahrerin klagte über Rückenschmerzen, der Rennradfahrer über eine leicht blutende Wunde im Knöchelbereich. Sie begeben sich gegebenenfalls selbständig zum Arzt. PS: der andere Radfahrunfall in Willich Korschenbroicher Str, ereignete sich auch am heutigen 31.05.2020 um 15:40 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell