Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannter beschädigt Pkw

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch 23.00 Uhr und Donnerstag 08.15 Uhr einen in der Straße "Wengertsteige" in Holzgerlingen abgestellten Fiat Grande Punto beschädigt. Der Unbekannte hinterließ Schäden an Reifen und an einem Außenspiegel. Außerdem brachte er mit Farbe einen beleidigenden Schriftzug an der Motorhaube des Fahrzeugs an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell