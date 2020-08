Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg, A8: Zwei verkehrsunsichere Busse aus dem Verkehr gezogen; Aidlingen: Motorradfahrer nach abgebrochenem Überholmanöver schwer verletzt;

Ludwigsburg (ots)

Leonberg, A8: Zwei verkehrsunsichere Busse aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr kontrollierte die Polizei zwei Busse, die gemeinsam auf der A 8 in Höhe Leonberg in Richtung München unterwegs waren. Hierbei ergaben sich erste Verdachtsmomente, dass beide Busse nicht mehr verkehrssicher sind. Eine anerkannte Untersuchungsstelle bescheinigte daraufhin gravierende Mängel an Bremsen und Reifen. Die Busse, die sich auf einer Überführungsfahrt von Norwegen nach Italien befanden, wurden umgehend aus dem Verkehr gezogen. Den Halter der Busse erwartet ein Bußgeld von deutlich über 1.000 Euro. Zudem leitete die Polizei gegen den Unternehmer ein Einziehungsverfahren ein.

Aidlingen: Motorradfahrer nach abgebrochenem Überholmanöver schwer verletzt

Ein 51-Jähriger Motorradfahrer setzte am Donnerstag gegen 18.35 Uhr auf der Kreisstraße 1063 von Lehenweiler kommend in Richtung Aidlingen zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an. Er erkannte daraufhin jedoch Gegenverkehr und brach das Überholmanöver ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte in den Grünstreifen. Es kam zu keiner Kollision der Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell