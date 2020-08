POL-LB: Asperg: VW zerkratzt; Sachsenheim: Versuchter Gaststätteneinbruch; Sachsenheim: Aggressiver Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Asperg: VW zerkratzt

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter einen in der Schwabenstraße abgestellten VW Tiguan entlang der Fahrerseite zerkratzt und dabei etwa 3.000 Euro Sachschaden angerichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 62033, entgegen.

Sachsenheim: Versuchter Gaststätteneinbruch

Nicht an sein kriminelles Ziel gelangte ein unbekannter Einbrecher, der in der Nacht zum Donnerstag nach Mitternacht versuchte, in eine Gaststätte im Geschäftszentrum an der Bahnhofstraße in Großsachsenheim einzudringen. Er versuchte, die Eingangstür an mehreren Stellen aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang, da die Tür von innen mit einem Riegel gesichert ist. Der bei dem Einbruchsversuch angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 2.500 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 274060, zu melden.

Sachsenheim: Aggressiver Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Wegen Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen den Fahrer einer Motorrades mit Vaihingen Kennzeichen. Am Donnerstagabend gegen 21:10 war ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem VW auf der Ludwigsburger Straße unterwegs und wurde dabei von dem Motorradfahrer überholt. Als der 35-jährige daraufhin gehupt habe, soll der Biker angehalten und versucht haben, die Fahrertür des VW zu öffnen. Der 35-Jährige fuhr weiter und der Motorradfahrer soll ihn in der Folge sowohl in der Sersheimer Straße als auch in der Hohenhaslacher Straße überholt und dabei gegen das Auto getreten haben. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. In einem Waldstück habe der 35-Jährige einem Ast auf der Fahrbahn ausweichen müssen, als der Motorradfahrer erneut zu überholen versuchte. Dabei soll es zum Zusammenstoß gekommen sein, bei dem die Stoßstange des VW beschädigt wurde, der Motorradfahrer aber nicht zu Fall kam. Personen, die den Vorgang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

