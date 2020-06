Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Volksbankfiliale - Täter erbeuten Münzgeld

Rahden - Preußisch Ströhen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag suchten bisher Unbekannte die Filiale der Volksbank Lübbecker Land in Preußisch Ströhen heim. Hierbei entwendete mindestens ein Täter einen kleinen Tresor mit Münzgeld. Unmittelbar nach dem Einbruch entfernte sich ein Auto über die Preußisch-Ströher-Allee in südliche Richtung der Diepholzer Straße (B 239).

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich gegen 2.45 Uhr mindestens ein Täter über den Eingangsbereich Zugang ins Geschäftshaus. In der Filiale suchte man den Schrank auf, in dem der kleine Tresor installiert war. Dieser wurde gewaltsam herausgerissen und mitgenommen. Der ebenfalls in der Filiale vorhandene Geldautomat wurde nicht angegangen. Bereits nach wenigen Minuten gelang die Flucht.

Wer in den Abendstunden des Mittwochs sowie in der Nacht zu Donnerstag rund die Bankfiliale verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Kriminalpolizei.

