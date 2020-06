Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drohnenpilot fliegt mutmaßlich über fremde Privatgrundstücke

Preußisch Oldendorf (ots)

Eine Drohne, welche mutmaßlich über fremde Privatgrundstücke fliegt und möglicherweise Bildaufnahmen fertigt, wurde der Polizei am Mittwochvormittag gemeldet. Am Einsatzort in Bad Holzhausen traf eine Streifenwagenbesatzung den Drohnenpiloten an.

Gegen 11 Uhr soll die Drohne über mehrere Grundstücke im Bereich der Straße "Schwagershausen" geflogen sein. Zu dem Zeitpunkt hielten sich auch diverse Anlieger auf ihren Grundstücken und in den Gärten auf. Vor Ort begegnete den entsandten Beamten ein Bielefelder, welcher eine Drohne in der Hand hielt. Der 52-Jährige bestritt die Vorwürfe, und entgegnete, dass er lediglich über eine freie Ackerfläche geflogen sei. Um die Tatvorwürfe ermitteln zu können, stellten die Einsatzkräfte die in der Drohne befindliche Speicherkarte sicher. Zudem fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetzes.

