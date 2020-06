Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 22-Jähriger flieht vor Polizei und leistet bei Ergreifung erheblichen Widerstand

Petershagen, Kirchlengern (ots)

Zu einer mutmaßlichen Schlägerei zwischen 10 bis 15 Personen in der Bückeburger Straße von Lahde wurde die Polizei in der Nacht zu Donnerstag gerufen. Kurz vor Eintreffen des ersten Streifenwagens löste sich die Personengruppe auf. Ein Beteiligter flüchtete zunächst mit einem Seat, konnte aber später gestellt werden. Hierbei leistete er Widerstand.

Gegen 2.30 Uhr begegnete den Einsatzkräften in der Straße "Vor der Reihe" das blaue Auto. Der Fahrer flüchtete über den Löösenweg, wo er das Fahrzeug abstellte und zurückließ. Hier konnte er in einem nahe liegenden Gebüsch entdeckt werden. Der 22-Jährige gab aber noch nicht auf und flüchtete zu Fuß durch Gärten. Hierbei beschädigte er zwei Zäune. In der Nienburger Straße konnte er letztendlich gestellt werden. Bei der Ergreifung leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen 21-jährigen Polizisten. Da der Kirchlengerner mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, folgte im Klinikum Minden eine Blutprobe. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen: Er hatte bereits keinen mehr. Da in der Nachtzeit die Besitzverhältnisse des Autos nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, stellte man das Fahrzeug sicher.

