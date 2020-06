Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei deckt kleinere Hanfplantage in Nettelstedt auf

Lübbecke (ots)

Dank eines Zeugenhinweises am Samstag ist die Polizei auf die Spur eines Nettelstedters (53) gekommen, der im Verdacht steht, in den vergangenen Monaten für mehrere Diebstähle verantwortlich zu sein. Zudem fand man eine kleinere Drogenplantage auf.

Am frühen Abend hatte ein Zeuge in Nähe des Friedhofs auf einem Grundstück fünf Hühner und einen Hahn entdeckt, die ihm Anfang Mai von seinem Grundstück gestohlen worden waren. Daraufhin rief der Mann die Polizei.

Nach Eintreffen der Beamten stellte sich in Abwesenheit des Hausbewohners heraus, dass es sich zweifelsfrei um die gestohlenen Tiere handelte. Da die Einsatzkräfte auf dem Grundstück auch mehrere Cannabispflanzen, einen mutmaßlich gestohlenen Bienenstock sowie ein entwendetes E-Bike auffanden, stellte man bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld Antrag für die Durchsuchung des Wohnhauses sowie des Geländes. Hierbei fanden die Ermittler neben zwei Luftdruckwaffen auch weitere Utensilien für die Aufzucht von Hanfpflanzen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Tiere konnten ihrem Besitzer noch vor Ort übergeben werden. Gleiches galt für den Bienenstock. Der Besitzer des E-Bikes, welches Ende des Jahres in Minden in der Königstraße gestohlen worden war, wurde von den Ermittlern über den Fund in Kenntnis gesetzt.

Den unter Tatverdacht stehenden Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

