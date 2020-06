Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Grauer BMW wird beschädigt - Verursacher flüchtet

Espelkamp (ots)

Auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Straße Gabelhorst beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen abgestellten grauen BMW. Dessen Fahrerin hatte den Wagen am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie rund eine dreiviertel Stunde später zurückkehrte, war ihr Fahrzeug am hinteren linken Seitenteil beschädigt. Den entstandenen Schaden taxierte man auf mindestens 2.000 Euro.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell