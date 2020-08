Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag schlugen noch unbekannte Einbrecher gleich zweimal in Deckenpfronn zu. In der Nordstraße brachen sie zwei Container auf, die auf dem Parkplatz eines Discounters stehen und zu einer Bäckereikette gehören. Im Zuge von Baumaßnahmen wurde die Bäckereifiliale ausgelagert. In einem der Container befindet sich der Verkaufsraum, während im zweiten gebacken wird. Beide Container wurden von den Tätern aufgehebelt und durchsucht. Hierbei entdeckten die Täter einen kleineren Bargeldbetrag, den sie stahlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Darüber hinaus machten sich vermutlich dieselben Täter in der Gärtringer Straße zu schaffen. Dort hebelten sie ein Fenster eines Friseur-Salons auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Die Unbekannten ließen einen Laptop, drei Tablet-PC, vier Haarschneidemaschinen sowie diverse Haarpflegemittel und einen dreistelligen Bargeldbetrag mitgehen. Insgesamt beläuft sich der Wert der Beute auf etwa 3.500 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

