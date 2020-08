Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 40-jähriger Mann nach räuberischem Diebstahl in Bietigheim-Bissinger Einkaufsmarkt in Haft

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 17.40 Uhr entwendeten ein 40-Jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau in einem Einkaufsmarkt in Bietigheim-Bissingen mehrere Packungen Zigaretten sowie Batterien im Gesamtwert von knapp 80 Euro. Ob die beiden gemeinschaftlich gehandelt haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Als der Ladendetektiv die beiden ansprach und den dann flüchtenden Mann am Gehen hindern wollte, wurde er von dem Beschuldigten attackiert. Im weiteren Verlauf stürzte der Ladendetektiv zusammen mit dem Mann zu Boden. Der Ladendetektiv wurde bei dem Sturz leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Letzten Endes konnten die beiden Tatverdächtigen durch weitere Mitarbeiter des Einkaufsmarktes festgehalten werden, bis die Polizei eintraf und das Paar vorläufig festnehmen konnte. Die Frau wurde bereits am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte und den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

