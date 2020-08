Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 16-jähriger Jugendlicher nach Raub in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Raub auf einen 19-Jährigen am Abend des vergangenen Dienstags im Bereich des Zentralen Busbahnhofs in Ludwigsburg (wir berichteten am Mittwoch, 19.08.2020), konnte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg genau eine Woche später einen 16-jährigen Tatverdächtigen dingfest machen. Die vorhandene Täterbeschreibung und Umfeldermittlungen sowie polizeiliche Personenkenntnisse führten zu diesem schnellen Erfolg. Der verdächtigte Teenager ist bereits mehrfach durch Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten und vorbestraft. Auf Anregung der Kriminalpolizei beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zuge der Ermittlungen beim Amtsgericht Stuttgart einen Haftbefehl gegen den 16-Jährigen. Als am Dienstag die Wohnanschrift des Jugendlichen aufgesucht wurde, kam dieser zufällig hinzu und wurde festgenommen. Am Mittwoch erfolgte die richterliche Vorführung. Die zuständige Richterin setzte den bereits erlassenen Haftbefehl wegen Raubes gegen den 16-jährigen Somali in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Das Mountainbike konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum Verbleib dauern an.

