Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Streit ist am Dienstag, 4. August 2020, an der Zechenstraße in Rotthausen eskaliert, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Mit einem Abschleppfahrzeug war ein 40-jähriger Mann um 13.40 Uhr rückwärts in das geparkte Fahrzeug zweier Herner gefahren. Anschließend verletzte der Essener die 27 und 33 Jahre alten Männer mit einer Eisenstange und flüchtete zu Fuß. Die Polizisten trafen ihn später an seiner Wohnanschrift an. Die beiden Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt, eine Behandlung in einem Krankenhaus lehnten sie ab. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

