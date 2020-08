Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haftbefehl in Buer vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 4. August 2020, haben Bezirksdienstbeamte der Polizei Gelsenkirchen um 11.00 Uhr einen 31-jährigen Gelsenkirchener in seiner Wohnung auf der Beisenstraße festgenommen. Der Gelsenkirchener wurde in zwölf Fällen polizeilich gesucht. Gegen ihn lag ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Betruges vor. Die Polizeibeamten nahmen ihn mit zur Wache, wo seine Identität festgestellt wurde. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

