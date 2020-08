Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche stiften Streit auf dem Heinrich-König-Platz

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend, 4. August 2020, rief eine aufmerksame Zeugin um 18.34 Uhr die Polizei, weil sie beobachtet hatte, wie ein unbekannter Jugendlicher aus einer größeren Personengruppe heraus ein vorbeigehendes Kind schlug, ihm das Fahrrad abnahm und dann damit davon fuhr. Als die Beamten eintrafen, rannten mehrere Jugendliche in unter-schiedliche Richtungen davon. Ein 14-jähriger Gelsenkirchener konnte eingeholt und festgehalten werden. Um eine weitere Flucht zu verhindern, legten ihm die Polizisten Handfesseln an. Der Jugendliche gab an, nichts mit dem Raub des Fahrrades zu tun zu haben. Nach Überprüfung seiner Personalien wurde er vor Ort entlassen. Da zwei weitere Jugendliche, 13 und 14 Jahre alt, vor Ort widersprüchliche Angaben machten, brachten die Beamten sie zur Wache. Dort wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Noch während des Einsatzes brachte ein unbe-kannter Zeuge das gestohlene Rad zurück und übergab es den Einsatzkräften. Der flüchtige Fahrraddieb wird wie folgt beschrieben: 11 bis 13 Jahre alt, blondes Haar und auffällig blaue Augen. Ein weiterer, 15 Jahre alter Jugend-licher, der ebenfalls kontrolliert werden sollte, sperrte sich körperlich gegen die Maßnahmen und bedrohte die Poli-zeibeamten verbal. Ihm wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten Handfesseln angelegt und auch er musste mit zur Wache. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Der Jugendliche wurde später von seiner Mutter von der Wache abgeholt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Räuber machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminal-kommissariat 15 unter 0209/ 365 -7512 oder an die Kriminalwache unter -8240.

