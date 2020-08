Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Kirche

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag, 31. Juli, 12 Uhr, und Montag, 3. August, 6.15 Uhr, in eine Kirche an der Metterkampstraße in Scholven ein. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

