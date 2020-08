Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet neun Rauschfahrten am Wochenende

Die Polizei Gelsenkirchen hat bei Verkehrskontrollen in der Zeit von Freitag, 31. Juli 2020, 22.15 Uhr, bis Montag, 3. August 2020, 00.35 Uhr, neun Rauschfahrten im Stadtgebiet beendet. Sechs Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sie mussten die Polizeibeamten für Blutentnahmen zur Wache begleiten und anschließend ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Die sechs Fahrzeugführer erwarten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Gegen zwei 42 und 43 Jahre alte Autofahrer, die am Sonntag, 2. August, kontrolliert wurden, leiteten die kontrollierenden Beamten zusätzlich Strafverfahren ein, da sie außerdem noch Betäubungsmittel dabei hatten. Strafanzeigen erwarten drei Männer im Alter von 25, 29 und 35 Jahren, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Den 25-Jährigen kontrollierten Polizeibeamte um 1.40 Uhr am Samstag, 1. August 2020, auf der Rolandstraße in Schalke. Er musste nach einem positiven Atemalkoholtest eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, bevor er zu Fuß seinen Heimweg antreten konnte. Den 35-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen kontrollierten Polizisten um 0.45 Uhr am Sonntag, 2. August 2020, am Wiehagen. Der Gelsenkirchener war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Er musste die Beamten zwecks Blutprobe zur Wache begleiten und seinen Wagen stehen lassen. Der 29-Jährige fiel Polizeibeamten am Montag, 3. August 2020, um 0.35 Uhr auf der Schalker Straße in Schalke auf. Der Gelsenkirchener war mit einem E-Scooter unterwegs, bei dem das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fehlte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv, auch er musste die Polizeibeamten für eine Blutprobe zur Wache begleiten.

