POL-MR: Verdächtige verkleidet sich als Krankenschwester;

Verdächtige verkleidet sich als Krankenschwester

Verdächtige verkleidet sich als Krankenschwester

Marburg-Wehrda: Als dreist muss man das Vorgehen einer Frau bezeichnen, die am Sonntagnachmittag, 12. Juli, in einem Krankenhaus in Wehrda ans Werk ging. Die etwa 50-jährige Verdächtige betrat die Klinik gegen 14 Uhr, stattete sich dort komplett mit der Bekleidung einer Krankenschwester aus und ging danach auf eine Station. Dort ließ sich die Frau, die zudem einen Mundschutz trug, auf Nachfrage eine geringe Menge verschreibungspflichtiger Medikamente aushändigen und suchte dann mit der Verkleidung das Weite. Die Verdächtige ist etwa 170 cm groß und hat blonde Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

