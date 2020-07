Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Radfahrer tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Radfahrer tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Kirchhain-Anzefahr: Tödliche Verletzungen erlitt ein Radfahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11/12. Juli) im Mühlweg. Der 60-Jährige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf kam gegen 23.30 Uhr aus bisher nicht geklärter Ursache mit seinem Mountainbike nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte einen kleinen Abhang hinunter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Trotz der eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort. Die Ermittlungen zu dem Geschehensablauf dauern derzeit noch an. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

