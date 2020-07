Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Modeschmuck sucht Besitzer;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Modeschmuck sucht Besitzer

Gladenbach/ B 255/Zollbuche: Bereits Mitte März entdeckte ein Spaziergänger in einem Waldstück in Nähe der Zollbuche an der Bundesstraße 255 eine dunkelfarbene Schatulle mit Modeschmuck in Form von Ketten und Ringen. Das unter Blättern und Ästen verstecke Behältnis konnte bisher keiner Straftat und keinem Eigentümer zugeordnet werden. Ein Bild steht als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) bereit. Weitere Bilder der aufgefundenen Gegenstände können auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelhessen über den Link

https://k.polizei.hessen.de/119424511

aufgerufen werden. Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Hinweis für die Medien: Bitte den Artikel mit dem beigefügten Foto veröffentlichen.

