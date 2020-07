Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher in Gartenhütte;Bürocontainer aufgebrochen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher in Gartenhütte

Wetter: Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwoch, 8. Juli, 15 Uhr, und Freitag, 10. Juli, 10 Uhr, Zugang in eine Gartenhütte im Aueweg. Die Einbrecher stahlen einen Rasenmäher und ein Solarmodul. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3200 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Bürocontainer aufgebrochen

Marburg-Wehrda: Den Bürocontainer eines Autohändlers in der Siemensstraße brachen Unbekannte am Freitag, 10. Juli, zwischen 2 und 3 Uhr, auf. Die Diebe stahlen eine tragbare Starthilfe-Powerbank und suchte das Weite. Der Gesamtschaden beträgt 300 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

