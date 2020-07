POL-MR: Politisch motivierte Schriftzüge - Polizei sucht Zeugen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Politisch motivierte Schriftzüge - Polizei sucht Zeugen

Marburg:

Die beiden angebrachten Botschaften setzen sich kritisch mit der Thematik Kapitalismus und Flüchtlingspolitik auseinander. Wahrscheinlich waren es ein und dieselben Täter, die in der Nacht auf Freitag, 26. Juni, und am Mittwoch, 9. Juli, agierten. In der Universitätsstraße beschmierten die Unbekannten mit Pflastersteinen gefüllte "Big-Packs" und eine Außenfassade. Tage später traf es dann am Erlenring die Fassade eines Parkhauses. Durch die roten Schriftzüge entstand ein Gesamtschaden von 1700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

