Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag auf der Landstraße 283 zwischen Reute und Muttensweiler.

Gegen 20 Uhr fuhr eine 25-Jährige Frau fuhr mit ihrem Mercedes von Reute in Richtung Muttensweiler und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einer entgegenkommenden 30-jährigen VW-Fahrerin. Starker Seitenwind und eine nicht angepasste Geschwindigkeit dürften die Ursache des Unfalls gewesen sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Unfallverursacherin aus ihrem Mercedes. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachenschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Autos blieb die L283 in beide Fahrtrichtungen bis 22.30 Uhr gesperrt.

